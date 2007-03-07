目前提供部落格服務的廠商非常多，但是能夠簡便放置Google Adsense的卻很少。一來是因為Google Adsense的Javascript特性，二來可能是廠商害怕會衝擊自己的廣告效益。

目前確定不能放置Adsense廣告的有Yahoo!Kimo與PChome的部落格，已經實作可以放置的有樂多部落格、天空部落格、與Pixnet部落格，其他部落格將陸續測試。

樂多部落格放置Google Adsense的步驟如下:

(1)如下圖到樂多部落格管理的Blog基本設定，把Google Adsense Code貼到說明欄





(2)儲存後更新部落格網頁(最好全部重新更新)就可以看到如下圖的廣告



(3)再來建立放置邊欄的廣告，選擇新增插入欄位->追加(如下圖)



(4)把Adsense Code貼上，選擇不自動斷行(如下圖)



(5)修改排序並儲存後，記得重新產生blog頁面(如下圖)



(6)設定完後如下圖



天空部落格放置Google Adsense的步驟如下:

(1)如下圖到天空部落格管理的個人資料，把Google Adsense Code貼到部落格描述欄



(2)再來建立放置邊欄的廣告，選擇功能設定->自定欄位，新增自由欄位



(3)如下圖把Adsense code貼上，選不自動斷行，儲存後重新產生blog頁面



(4)儲存後更新部落格網頁(最好全部重新更新)就可以看到廣告

如 http://blog.yam.com/myroodo

Pixnet部落格放置Google Adsense的步驟如下:

(1)如下圖進入版面設定，然後新增自訂欄位



(2)自訂欄位完成後，用滑鼠拖拉到適當位置(如下圖)



(3)完成後儲存，廣告就出現在你的頁面啦(如下圖)



由於各種模板配置關係，廣告位置可能會不好看，因此你就必須選擇適合的模板，或自己去修改CSS。